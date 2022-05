De Weltmeeschter huet sech mat sengem Red Bull virun den zwee Ferrari-Piloten Charles Leclerc a Carlos Sainz duerchgesat.

De Max Verstappen op Red Bull huet e Sonndeg zu Miami déi 5. Formel-1-Course vun der Saison gewonnen. Fir de Weltmeeschter ass et déi drëtt Victoire an dëser Saison an déi 23. a senger Karriär. Beim éischte Grousse Präis vu Miami an den USA stoungen nach de Charles Leclerc an de Carlos Sainz allebéid op Ferrari um Podium.

Am WM-Klassement bleift de Charles Leclerc un der Spëtzt. De Verstappen kënnt duerch säi Succès op 19 Punkten erun.

Um Depart ass de Charles Leclerc gutt fortkomm a konnt seng Féierung verdeedegen. Hannert him huet de Max Verstappen awer direkt Drock gemaach a konnt dann och séier laanscht de Carlos Sainz fueren. Un der Spëtzt huet de Ferrari-Pilot alles versicht, fir sech vum Weltmeeschter ze léisen, ma den Hollänner ass ëmmer no un der DRS-Fënster drubliwwen. An der 9. Ronn koum et dunn zum Iwwerhuelmanöver un der Spëtzt. De Verstappen huet op Start-Zil op den DRS-Knäppche gedréckt an ass an der éischter Kéier laanscht de Leclerc gefuer an huet d'Spëtzt beim Grousse Präis vu Miami iwwerholl.

De Verstappen konnt sech duerno séier e klengt Polster op de Monegass erausfueren, ma an der 41 Ronn war deen Avantage nees hin. No engem Accrochage tëscht dem Lando Norris an dem Pierre Gasly huet de Safety-Car missen erauskommen an d'Feld ass nees zesummegeréckelt.

LAP 41/57



Contact between Norris and Gasly 💥



The McLaren driver goes spinning out of the race



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/iA6UYaDCnS — Formula 1 (@F1) May 8, 2022

An der 47. Ronn ass de Safety-Car nees erakomm an de Verstappen huet seng Féierung beim Restart behaapt. Den Hollänner ass bis zum Schluss souverän un der Spëtzt bliwwen an huet sech d'Victoire virum Charles Leclerc an dem Carlos Sainz duerchgesat.

