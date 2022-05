Den Italieener setzt sech virum Australier Jack Miller an dem Spuenier Aleix Espargaro duerch. De WM-Leader Quartararo kënnt op déi 4. Plaz.

Den Enea Bastianini gewënnt déi siwent Course vun der MotoGP um Bugatti Circuit zu Le Mans a Frankräich. D'Course war gepräägt vu ville Stierz a Sortien, och d'Spëtzeleit goufen net dovu verschount.

De Francesco Bagnaia an de Bastianini hate sech laang Zäit en Duell un der Spëtzt geliwwert bis de Bagnaia sech 7 Ronne viru Schluss verbremst an e puer Kéiere méi spéit d'Kontroll iwwer säi Moto verluer hat an domat aus der Course war. Uschléissend ass de Bastianini souverän senger Victoire entgéint gefuer a séchert sech seng drëtt Victoire an der Saison.

Den Zweetplacéierten Jack Miller, deen als Zweeten an d'Course gaange war, louch tëschenzäitlech a Féierung, hat dës Plaz awer duerch eng Sortie agebéisst. Den Aleix Espargaro komplettéiert de Podium vun der siwenter Course vun der Saison. De WM-Leader Fabio Quartararo klasséiert sech als Véierten.

An der Moto2 gouf et eng Victoire vum Augusto Fernandez op KTM virum Aron Canet an dem Somkiat Chantra. Hie konnt sech op der Zillinn ganz knapp géint de Cameron Beaubier duerchsetzen. An de leschte Kéieren gouf et en haarde Kampf ëm déi éischt Positiounen, mat dem besseren Enn fir de Fernandez.

D'Course an der Moto3 war bis zum Schluss spannend. Op der Arrivée hunn déi fënnef éischt Coureuren just 0,5 Sekonne getrennt. Um Schluss setzt sech de Jaume Masia virum Ayumu Sasaki an dem Izan Guevara duerch. D'Course gouf wéinst engem Acccident an der zweeter Ronn ënnerbrach an nei gestart.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

Moto2

1 Augusto Fernandez 40'31.7260

2 Aron Canet +3.746

3 Somkiat Chantra +4.628

4 Cameron Beaubier +4.745

5 Ai Ogura +15.376

Moto3

1 Jaume Masia 24'04.1190

2 Ayumu Sasaki +0.150

3 Izan Guevara +0.220

4 Dennis Foggia +0.322

5 Tatsuki Suzuki +0.529

De General

MotoGP

1 Fabio Quartararo 102

2 Aleix Espargaro 98

3 Enea Bastianini 94

4 Alex Rins 69

5 Jack Miller 62

Moto2

1 Celestino Vietti 108

2 Ai Ogura 92

3 Aron Canet 89

4 Tony Arbolino 70

5 Augusto Fernandez

Moto3

1 Sergio Garcia 112

2 Jaume Masia 95

3 Dennis Foggia 95

4 Izan Guevara 89

5 Ayumu Sasaki