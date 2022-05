Déi nei Saison huet ugefaangen. Nieft deenen 33 Piloten aus 15 verschiddene Länner war mam Gil Linster och nees ee Lëtzebuerger um Depart.

Nodeems déi éischt Course an der europäescher Nascar Serie ufangs Abrëll zu Hockenheim aus organisatoresche Grënn ofgesot gouf, ass de Gil Linster dëse Weekend beim Optakt duerch gutt Resultater opgefall. Bei sonnegem Wieder um Circuito Ricardo Tormo am spuenesche Valencia, huet de Gil Linster seng Chevrolet Camaro V8 Silhouette mat der Nummer 56 vum italienesche Caal Racing Team am Qualifying op déi véiert Positioun gestalt.

An der éischter Course um Samschdeg huet de Gil Linster déi ganz Course mam aktuelle Meeschter, dem Tschech Martin Doubek, ëm déi drëtt Plaz gekämpft. Um Enn huet de Fréisenger sech musse mat der véierter Plaz zefridde ginn a war ganz glécklech iwwer seng Performance. E Sonndeg da beim zweete Laf huet de Lëtzebuerger een excellente Start higeluecht an ass eng Zäit laang op der drëtter Plaz gefuer.

Hanner him waren eng Partie Ex-Championen, déi mächteg Drock op de Gil Linster gemaach hunn. Et war déi ganz Course iwwer en haarde Kampf an um Enn ass de Lëtzebuerger op déi sechst Plaz komm. Säin Teamkolleeg, den Alberto Naska, ass och zwee gutt Resultater erausgefuer an zesummen hu se vill Punkte fir d'Caal Racing Team gesammelt. No der laanger Wanterpaus also e gelongenen Optakt fir de Gil Linster an der Nascar Whelen Euro Series.