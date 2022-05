Zu Genk gouf de leschte Weekend déi 1. Manche vun der FIA Karting Academy Trophy gefuer, bei där och e Lëtzebuerger Lizenzéierte matgefuer ass.

54 Piloten aus 53 Natioune sinn an dëser Trophy ugemellt a fir Lëtzebuerg ass de Guillaume Bouzar un den Depart gaangen. Hie konnt schonn am Training op sech opmierksam maachen an et ass souguer duergaangen, fir sech am Qualifying d'Beschtzäit ze sécheren. Ma domat net genuch... och nach en neie Streckerekord huet en opgestallt!

No 2 Leef um Samschdeg konnt hien a senge Leef eng 1. an eng 2. Plaz erausfueren.

An der Finall um Sonndeg konnt de Bouzar am Ufank nach seng 2. Plaz verdeedegen, huet déi dunn awer mussen an der 2. Ronn un de Willam John Riley Go oftrieden. Et waren am ganzen 19 Ronnen ze fueren an et ass bis um Schluss spannend bliwwen.

Gewonnen huet de Fransous Arthur Dorison, virum Willam John Riley Go op 0,548 Sekonnen an op Plaz 3 dann de Guillaume Bouzar mat engem Réckstand vun 1,074 Sekonnen.

Den nächste Weekend geet et weider bei der 3. Manche vun der Karting-Europameeschterschaft, déi Kéier a Schweden.