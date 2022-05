Am Virfeld vum 1. Europameeschterschaftslaf am Autocross huet de Kevin Peters e Laf vun der däitscher Meeschterschaft als Test genotzt... a gewonnen.

D'Course war zu Seelow bei Berlin. Fir nach um Setup vum neie Buggy aus dem Haus GRR ze tüftelen, ass de Kevin Peters bei dëser Course ugetrueden. Et ass dann och gutt lassgaangen, sou dass hien am Zäittraining déi séiert Zäit gefuer ass, war gläichbedeitend mat der Poleposition war.

© Image by Linda Yasmin Klocke / www.buchse.de

Duerno koumen 3 Qualifikatiounsleef, déi de Kevin Peters dann och alleguerte gewanne konnt. Et gouf a 4 Gruppe gefuer, well d'Starterfeld mat 36 Pilote gutt gefëllt war. An den anere Gruppe waren 2 weider Piloten, déi all hir Leef konnte gewannen, wouropshin déi bescht Lafzäite geholl goufen, fir d'Startopstellung vun der Finall. Hei hat de Lëtzebuerger e klengen Nodeel, well hien dacks am Naasse gefuer war, an deementspriechend net déi séiersten Zäit fuere konnt. Et ass awer duergaangen, fir vu Plaz 3 an d'Finall ze goen, wat nach ëmmer e Start aus der 1. Rei geheescht huet.

De Start huet de Kevin Peters dann och optimal konnten ëmsetzen a a schonn an der 1. Kéier hat hie sech déi 2. Plaz gekroopt. Et huet dann och net laang gedauert, bis en de Leader Hendrik Bundesmann attackéiert huet. An der 2. Ronn konnt hie sech dee virgeholl a konnt domat a Féierung goen. Eng Féierung déi en bis un d'Enn vun der Course konnt ausbauen an domat de Laf vun der däitscher Autocross-Meeschterschaft fir sech entscheeden.

Plaz 2 geet un den Hendrik Bundesmann (D) a Plaz 3 un de Markus Wibbeler (D).

Deemno e gelongenen Test virum 1. Laf vun der Europameeschterschaft, deen de 4. a 5. Juni zu Bauska a Lettland gefuer gëtt.