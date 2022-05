D'Formel 1 huet keen Ersatz fir den annuléierte Russland-GP fonnt. Et bleift deemno dëst Joer bei "nëmmen" 22 Courssen.

De Russland-GP war eigentlech fir de Weekend vum 25. September virgesinn. No der Invasioun vun der Ukrain gouf d’Course zu Sotchi fir d’Éischt provisoresch op Äis geluecht, iert de Kontrakt mam Russland-Promoteur du komplett annuléiert gouf. D'Formel 1 wollt deemools awer onbedéngt un engem Kalenner mat 23 Courssen festhalen, an huet hannert de Kulissen intensiv no engem Sotchi-Ersatz gesicht.

Et goufe verschidden Optioune gepréift. An der Pandemie huet d'F1 finanziell Kompromësser akzeptéiert, fir iwwerhaapt e Kalenner op d'Been gestallt ze kréien. Dat schéngt dëst Joer keng Optioun méi gewiescht ze sinn. Europäesch Circuiten ware relativ séier aus der Course. D'F1 huet mat den Organisateuren am Katar geflirt, mä déi hu gefaart, dass et Enn September bei hinnen esou waarm ass, dass si net genuch Tickete verkafen, fir finanziell iwwert d’Ronnen ze kommen. Och eng zweete Course zu Singapur war wuel am Gespréich.

Elo huet d'Formel 1 offiziell matgedeelt, dass si trotz alle Beméiungen op en Ersatz-Grand-Prix verzichten. De Plang vun enger Saison mat 23 Courssen ass geplatzt. Et ass eng Nouvelle iwwert, déi warscheinlech nëmme wéineg Leit am F1-Paddock traureg sinn. De Kalenner am Hierscht war nämlech esou voll gepaakt, dass scho vill Mecanicien a Journaliste sech beschwéiert hunn. Elo leien tëscht dem Tripleheader Spa-Zandvoort-Monza an dem Deplacement op Singapur a Suzuka op d’mannst zwee fräi Weekender.