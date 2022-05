Nom Grousse Präis zu Miami virun zwou Wochen, ass dëse Weekend d'Formel 1 zu Barcelona.

Bei Aston Martin, der Ecurie vum Lëtzebuerger Teamchef Mike Krack, ginn et fir de Grousse Präis vu Spuenien e puer Updaten um Auto.

Aston Martin F1 zouversiichtlech fir Barcelona

Bei der Traditiounsmark ass et no de 5 éischte Courssen sécherlech net esou gelaf wéi een sech dat virgestallt hat, dat muss de Mike Krack ouni Ausried och esou zouginn:

Mike Krack: "Natierlech ass et net esou gelaf. Mä wann d'Kaarte nei gemëscht ginn, esou wéi elo, da kann alles passéieren. Covid vum Sebastian fir 2 Courssen, dann hate mer déi ganz Geschicht do zu Melbourne mat deenen Accidenter, dat ass natierlech net ideal, an dat hate mer eis och net esou erwaart oder erhofft, mä do muss een doduerch. Heiansdo erwëscht een et esou, an da muss ee cool bleiwen an haart schaffen."

Fir Barcelona huet d'Ecurie vun Silverstone en Update matbruecht. Experte schwätzen, datt sech den AMR22 un der Monoplace vun Red Bull orientéiert hätt:

Mike Krack: "Virun allem well et och d'bausse Konturen sinn dës Kéier, mä et ginn och Saachen, déi een net esou gesäit, wou dann och net esou vill Tamtam ronderëm mécht. Ech denken schonn datt een et gesäit jo."

Lues a lues schéngt d'Equipe mat hirem neie Chef Mike Krack, an de Piloten Sebastian Vettel an Lance Stroll, awer ëmmer méi aus dem Auto erauszehuelen. Dat ass dann och d'Zil fir lo dëse Weekend zu Barcelona:

Mike Krack: "No Imola ware mer elo zu Miami vun der Performance hier schonn e bësse méi staark. Mir probéieren, datt mer elo zu Barcelona nach eng Kéier méi staark sinn. Et ginn awer Réckschléi, et ass jo och e relative Wettkampf, déi aner maachen och eppes un hiren Autoen, a wann déi méi maache wéi mir, dann falen mir nees e Stéck zeréck. Doduerch musse mir kucken, datt mir eis kontinuéierlech verbesseren."

Beim Grousse Präis vun Spuenien kënnen d'Temperaturen och dacks eng Roll spillen.

Mike Krack: "Et gëtt zimmlech waarm. Et ass eng Piste, wou relativ staark un d'Pneue geet. Et geet an éischter Linn och emol ëm d'Zouverlässegkeet, wien fiert iwwert d'Ronnen an huet seng Pneuen am Beschten am Grëff, an ech denken dee gewënnt och d'Course."

Wat den Duell Red Bull - Ferrari, respektiv Max Verstappen - Charles Leclerc ugeet, gesäit de Mike Krack d'éisträichesch Ecurie mam Hollänner am Virdeel. Red Bull hätt e besseren Know-How, an de Verstappen géif no sengem éischte Weltmeeschtertitel, manner Feeler maache wéi d'Ferrari-Piloten Leclerc a Sainz.

Och dëse Weekend kënnt dir d'Formel 1 natierlech Live op RTL Lëtzebuerg suivéieren. D'Fräi Trainingen um Freideg a Samschdeg sinn op rtl.lu an op rtlplay. De Qualifying e Samschdeg de Mëtteg um 16 Auer, an de Grand Prix mam Virprogramm e Sonndeg vun 14.15 Auer un, kënnt dir och Live op Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee kucken.