Nieft dem WM-Leader steet de Weltmeeschter Max Verstappen op Red Bull.

De Charles Leclerc ass e Samschdeg am Nomëtteg zu Barcelona déi séiersten Zäit am Qualifying fir de Grousse Präis vu Spuenien gefuer. De 24 Joer ale Monegass stoung no engem Fuerfeeler a sengem éischte Versuch am Q3 ënner Drock, ma hien huet d'Nerve behalen an huet sech am zweete Versuch d'Pole Position souverän geséchert.

De WM-Leader huet domadder eng ganz gutt Ausgangspositioun fir d'Course e Sonndeg. Um Circuit zu Barcelona ass et nämlech net ganz einfach, fir ze iwwerhuelen. Vun 31 Courssen huet 23 Mol de Polesetter gewonnen.

Nieft dem Ferrari-Pilot steet de Max Verstappen op Red Bull. Aus der zweeter Rei starten de Carlos Sainz (Ferrari) an den Georges Russeln (Mercedes). Aus der drëtter Rei fueren de Sergio Perez (Red Bull) an de Lewis Hamilton (Mercedes) fort.

De Start vum Grousse Präis vu Spuenien zu Barcelona ass e Sonndeg um 15 Auer. Um RTL ZWEE, op RTL.lu an um RTL Play kënnt Dir nees live mat dobäi sinn.

Am Q1 war e Samschdeg Schluss fir de Sebastian Vettel (Aston Martin), de Lance Stroll (Aston Martin), de Fernando Alonso (Alpine), den Alexander Albon (Williams) an den Nicholas Latifi (Williams).

Fir de Lando Norris (McLaren) war dunn e bëssen iwwerraschend schonn nom Q2 Feierowend. De Britt krut seng Zäit gestrach a war dunn nëmmen nach den 11.. Profitéiert dovunner huet de Mick Schumacher. Den Haas-Pilot stoung doduerch fir déi éischte Kéier a senger Karriär am Q3. Schluss war dann nach fir den Esteban Ocon (Alpine), fir den Zhou Guanyu (Alfa Romeo), de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) an de Pierre Gasly (Alpha Tauri).

