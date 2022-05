De Weekend ginn zu Spielberg an Éisträich déi zwou nächst Coursse vum Porsche Carrera Cup Däitschland gefuer.

Beim Optakt vun der neier Porsche-Carrera-Cup-Däitschland-Saison zu Spa Francorchamps virun zwou Woche war den Dylan Pereira op d'Plazen 2 a 4 gefuer. Bei der zweeter Manche zu Spielberg konnt sech de Lëtzebuerger an der éischter Course vum Weekend nach emol steigeren an huet sech d'Victoire geséchert. De Pereira huet sech e Samschdeg virum Laurin Heinrich aus Däitschland an dem Loek Hartog aus Holland duerchgesat.

Fir de Carlos Rivas war et déi 20. Plaz. An der ProAM-Wäertung ass hien den Drëtte ginn.

Déi zweet Course zu Spielberg ass e Sonndeg um 14.40 Auer.