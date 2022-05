E Sonndeg ass zu Spielberg an Éisträich déi 2. Course vum Weekend am Porsche Carrera Cup Däitschland gefuer ginn.

No senger Victoire e Samschdeg ass den Dylan Pereira e Sonndeg bei der zweeter Course zu Spielberg net iwwert déi 7. Plaz erauskomm. De Lëtzebuerger hat näischt mam Ausgang vun der Course ze dinn. Gewonnen huet de Laurin Heinrich. Fir hien ass et déi 3. Victoire an der 4. Course an dëser Saison. Hien ass och de Leader am General. Um Podium stoungen nach de Morris Schuring an de Michael Ammermüller.

De Carlos Rivas ass den 18. ginn a war domadder d'Nummer 1 an der Amateurwäertung.

An dëser Saison goufen domadder bis ewell 4 Coursse gefuer. Fir den Dylan Pereira gouf et eng 2., 4., 1. a 7. Plaz. Den nächste Weekend ass de Lëtzebuerger nees am Porsche Supercup am Asaz an dat am Kader vum Grousse Präis vu Monaco an der Formel 1. D'Coursse kënnt Dir wéi gewinnt live op RTL suivéieren.