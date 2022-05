Beim Grousse Präis vu Spuenien kënnt de Sergio Perez virum George Russell op déi 2. Plaz. De Charles Leclerc ass opgrond vu Motorproblemer ausgefall.

No enger mouvementéierter Course huet sech de Max Verstappen op Red Bull viru sengem Teamkolleg Sergio Perez an dem George Russell op Mercedes duerchgesat. De Charles Leclerc huet opgrond vun engem Motorproblem missen opginn an de Lewis Hamilton konnt sech nach op déi 5. Plaz no vir kämpfen nodeems en am Ufank vun der Course op déi 19. Plaz zeréckgefall war.

Beim Depart konnt de Charles Leclerc seng Spëtzepositioun virum Max Verstappen verdeedegen an de George Russell konnt sech direkt laanscht de Carlos Sainz vun der 4. op déi 3. Plaz no vir kämpfen. Fir de Lewis Hamilton ass et am Ufank manner gutt gelaf, nodeems de Britt an de Kevin Magnussen sech touchéiert hunn. Doropshin ass de Mercedes-Pilot op déi 19. Plaz zeréckgefall.

Nodeems de Carlos Sainz an der 7. Ronn vun der Streck ofkomm ass, a sech doropshin op der 11. Plaz erëmfonnt huet, ass dem Max Verstappen just 2 Ronnen dono den nämmlechte Feeler ënnerlaf an ass op déi 4. Plaz hannert den George Russell an de Sergio Perez zeréckgefall.

An de Ronnen dono koum et zum Duell tëscht dem Max Verstappen an dem George Russell wéi den Hollänner sech wärend puer Ronnen d'Zänn um Britt ausgebass huet. Wärend déi zwee sech en éischtklassegt Duell geleescht hunn, ass beim Leader vun der Course, dem Charles Leclerc, e Problem um Motor opgetrueden an esou huet hien den Auto missen an der Box ofstellen.

An der Hallschent vun der Course huet sech dës berouegt an de Max Verstappen huet d'Féierung virum Sergio Perez an dem George Russell iwwerholl. Hannendrun huet sech de Lewis Hamilton vun der 19. Plaz ëmmer weider no vir geschafft a kënnt um Enn op déi 5. Plaz.

Mat dëser Victoire ass de Max Verstappen och neie Leader am General virum Charles Leclerc.

D'Klassement vum FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022