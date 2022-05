D'Pole Position bei der Course zu Monaco huet sech den Hollänner Larry Ten Voorde geséchert.

De Weekend gëtt am Kader vum Grousse Präis vu Monaco an der Formel 1 déi 2. Course vun der Saison am Porsche Supercup gefuer. E Freideg war schonn de Qualifying an hei ass et fir den Dylan Pereira net esou gutt gelaf wéi beim Optakt an d'Saison. Konnt sech de Lëtzebuerger zu Imola nach d'Pole Position sécheren, huet hie sech zu Monaco misse mat der 5. Plaz zefridde ginn.

Am Qualifying, deen e puer Mol hat misse wéinst Accidenter ënnerbrach ginn, ass de Larry Ten Voorde déi séiersten Zäit gefuer. Nieft him steet e Sonndeg den Harry King. Aus der zweeter Rei fueren den Dorian Boccolacci an de Laurin Heinrich fort. An dann an der drëtter Rei kommen den Dylan Pereira an de Michael Ammermüller.

Fir de Pereira wäert et net einfach ginn, fir sech no vir ze schaffen. Um enke Circuit zu Monaco ass d'Iwwerhuelen nämlech alles anescht wéi einfach.

D'Klassement am Iwwerbléck