Zu Monaco séchert sech de Lokalmatador Charles Leclerc d'Pole Position virum Carlos Sainz an dem Sergio Perez.

Mat enger exzellenter Ronn am Q3 séchert sech de Charles Leclerc um Ferrari op sengem Heem-Grand-Prix d'Pole Position viru sengem Teamkolleg Carlos Sainz an dem Sergio Perez op Red Bull. De féierenden am General, Max Verstappen, start vun der 4. Plaz.

Am Q1 gouf et keng grouss Iwwerraschung, ausser dem Pierre Gasly um Alphatauri, fir deen als 17. den Dag scho fréi eriwwer war. No de fräien Trainingen hat een sech vum Fransous méi erwaart.

Nodeems och am Q2 déi staark Ecurien vir mat dobäi waren, hu sech Ferrari a Red Bull am Q3 ëm d'Pole Position gestridden, woubäi Ferrari awer insgesamt e méi staarken Androck hannerlooss huet. De Charles Leclerc huet dann och eng quasi perfekt Ronn op de Makadamm gezaubert. 30 Sekonne viru Schluss ass de Sergio Perez, kuerz virum Tunnel, an d'Mauer geknuppt an doduerch gouf de Qualifying mat engem roude Fändel ofgebrach. Allerdéngs hätt sech de Charles Leclerc mat grousser Warscheinlechkeet och ouni dëse roude Fändel d'Pole Position geséchert.

D'Klassement vum FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022