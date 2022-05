An der Formel 1 leeft et am Moment richteg gutt fir de Sergio Perez.

Den 32 Joer ale Mexikaner huet net nëmmen e Sonndeg de Grousse Präis vun Monaco gewonnen, ma en Dënschdeg huet seng Ecurie annoncéiert, datt de Perez och nach déi nächst zwou Saisone bei Red Bull fiert. Den dräifache Grand-Prix-Gewënner war och eréischt virun zwou Wochen eng drëtte Kéier Papp ginn. De Sergio Perez bleift domat op d'mannst bis 2024 un der Säit vum Weltmeeschter Max Verstappen. D'WM-Wäertung De Kalenner vun der Saison 2022 Links PDF: De Formel-1-Kalenner vun der Saison 2022