Et ass déi drëtte Pole Position hannertenee fir de Lëtzebuerger Kartingpilot, dat no Zuera (Spuenien) an zu Genk bei der FIA Karting Academy Trophy.

Deemno ass hien aktuell immens gutt a Form. E Freideg gouf et dann och an der 1. Manche vum OK-Junior eng Victoire fir de Bouzar. Um Samschdeg stinn nach emol 4 Qualifikatiounsmanchen um Programm. E Sonndeg da ginn d'Finalle gefuer.