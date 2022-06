Ka Ferrari sech no der Monaco-Enttäuschung um spektakuläre Stroossecircuit vu Baku rattrapéieren?

De Circuit vu Baku ass en opreegende Mix tëschent séiere Ligne Droiten an extrem enke Passagen. D’Betongsmauere verzeie keng Feeler, an de Spektakel ass quasi garantéiert. D’lescht Joer konnt sech de Sergio Perez an enger chatoescher Course duerchsetzen a seng éischte Victoire fir Red Bull feieren.

Wien huet dëst Joer d’Nues vir? Gëtt et erëm en Iwwerraschungsgewënner? Oder kann de Max Verstappen seng Avance an der Weltmeeschterschaft ausbauen? A wéi reagéiere Leclerc a Ferrari nom Strategie-Debakel vu Monaco?

Suivéiert de FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 11. Juni 2022:

Ufank vun der Emissioun: 15h55

Start vun der Qualifikatioun: 16h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 12. Juni 2022:

Ufank vun der Emissioun: 12h30

Depart vun der Course: 13h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 15h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2022



10. bis 12 Juni: FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2022

Baku City Circuit - Aserbaidjan



17. bis 19 Juni: FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022

Circuit Gilles-Villeneuve - Kanada



1. bis 3 Juli: FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022

Silverstone Circuit - Groussbritannien

8. bis 10 Juli: FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022

Red Bull Ring - Éisträich

22. bis 24 Juli: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022

Circuit Paul Ricard - Frankräich

29. bis 31 Juli: FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022

Hungaroring - Ungarn

26. bis 28 August: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

Autodromo Nazionale Monza - Italien

30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi