Esou kéint een de Stad-Circuit vu Baku resuméieren. Dëse Weekend ass an der Formel 1 de Grousse Präis vum Aserbaidjan.

No der Victoire vum Mexikaner Sergio Perez op Red Bull zu Monaco virun zwou Wochen, dierf ee gespaant sinn, wie sech elo e Sonndeg op der zum Deel ganz séierer Streck am Beschte schléit.

Formel 1 - Preview op de Grousse Präis vun Aserbaidjan

Bis elo gouf 5 Mol an der Haaptstad vum AserbaidJan gefuer, 5 Mol gouf et en anere Gewënner. 2016 stoung den Nico Rosberg op Mercedes bei der Première ganz uewen um Podium, deemools huet de Grand Prix nach Grousse Präis vun Europa geheescht. Zejoert war de Sergio Perez, no enger turbulenter Schlussphas, de Mann vun der Stonn.... Dee Mann, deen zu Monaco seng drëtte Grand-Prix-Victoire a senger Formel-1-Karriär konnt feieren. Déi zwee Circuite sinn awer scho ferm ënnerschiddlech. Monaco ass schmuel, verwénkelt a just 3,3 Kilometer laang. Baku par contre ass mat 6 Kilometer deen drëttlängste Circuit vun der Saison, hannert Spa an der Belsch an Djeddah a Saudi-Arabien.

Serge Pauly: D'Pist ass op deene meeschte Plaze méi breet wéi zu Monaco, ausser an der Alstad vun der Kéier 8, Kéier 9, do passt just een Auto doduerch. Do muss eiser ee schonn de Bauch anzéien, fir iwwerhaapt doduerch ze kommen. An da gëtt et zu Baku och nach deen opreegende Passage op Start an Zil, 2,2 Kilometer Vollgas, also do erreecht een extrem héich Vitessen. An da ginn et zu Baku extrem vill 90 Grad Kéieren. Dat gesäit op den éischte Bléck net wierklech interessant aus, mä wann een do de Bremspunkt nëmme minimal verpasst, dann zerstéiert ee säin Auto an der Kéier hannendrun awer nohalteg.

Pirelli huet a senger Virschau, Baku als Mix aus der Komplexitéit vu Monaco an de Vitesse vu Monza beschriwwen.

Serge Pauly: An dee Mix mécht et natierlech extrem komplizéiert, fir alleguerten d'Ingenieuren, déi de perfekten Aerodynamik Set-up fanne mussen, déi de Motor perfekt regléiere mussen, an och fir Pirelli, si mussen all e gudde Kompromëss fannen tëscht de luesen an de séiere Passagen. Datt d'Pneuen d'Belaaschtungen net aushalen, ass natierlech ëmmer méiglech, ob sech d'Virfäll vum leschte Joer widderhuelen, ech mengen net. Éischtens huet Pirelli jo dës Saison nei Pneuen a Pirelli huet och seng Léiere vun den Tëschefäll vun der leschter Saison gezunn. An, dat war jo eng Erklärung, datt d'Piloten d'lescht Saison ze vill iwwert d'Kerbs geraibert wären.

Am Weltmeeschterschaftsklassement konnt de Max Verstappen op Red Bull seng Avance op de Charles Leclerc zu Monaco op 9 Punkten ausbauen. A Lauerstellung op der drëtter Positioun ass de Perez, deen am Fall vun enger weiderer Victoire zu Baku esouguer d'Méiglechkeet hätt, d'Leaderpositioun am WM-Klassement ze iwwerhuelen.

An hei op RTL kënnt dir natierlech och nees live dobäi sinn. D'Fräi Trainingen, um Freideg a Samschdeg, sinn op RTL.lu an um RTL Play.

D'Qualifikatioun e Samschdeg de Mëtteg um 16 Auer, an de Grand Prix e Sonndeg mam Virprogramm vun 12.30 Auer un, kënnt Dir och bei de Kolleege vun Tëlee Lëtzebuerg op RTL ZWEE suivéieren.