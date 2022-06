Am Aserbaidjan huet sech de Monegass fir d'4. Kéier hannerteneen d'Pole Position geséchert. Hannendru starte mat Perez a Verstappen zwee Red Bull Piloten.

Am spannende Q3 louchen am Ufank déi 2 Ferrari-Piloten Carlos Sainz a Charles Leclerc op deenen éischten zwou Plazen. Ferrari huet weider dominéiert an de Charles Leclerc war um Enn de séiersten. An der leschter Ronn hunn och d'Red Bull Piloten nach eng Kéier Gas ginn an de Sergio Perez an de Max Vertsappen koumen op d'Plazen 2 an 3. De Carlos Sainz ass um Enn de 4. ginn.



Am Q1 huet de Sebastian Vettel eng gutt Performance gewisen a louch do tëschenzäitlech op der gudder 5. Plaz an huet sech als 6. fir de Q2 qualifizéiert. Den anere Pilot vun Aston Martin Lance Stroll hat en Accident, wouduerch d'Course huet missen ënnerbrach ginn. No enger kuerzer Paus ass et awer weidergaangen. Dem Stroll war näischt geschitt. Fir de Rescht gouf et keng gréisser Iwwerraschung.

Am Q2 huet de Vettel d'Mauer touchéiert, hie konnt awer nach weiderfueren. Net méi mat dobäi nom Q2 waren ënner anerem déi 2 Mclaren-Piloten Lando Norris an Daniel Ricciardo. Am Q3 hat de Charles Leclerc de séiersten Auto a konnt sech um Enn souverän d'Pole Position sécheren.

Kuckt d'Course um Sonndeg ab 12.15 Auer op der Télé op RTL ZWEE oder am Livestream op RTL.lu.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

D'Klassement vum FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022