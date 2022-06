Den Hollänner gewënnt am Aserbaidjan virum Sergio Perez an dem George Russell. De Carlos Sainz an de Charles Leclerc si fréizäiteg aus der Course gefall.

Fir Ferrari war et eng Course zum Vergiessen. De Carlos Sainz huet säin Auto wéinst Problemer un der Brems missen ofstellen an de Charles Leclerc hat e Motorschued. Profitéiert vum Duebel-Out vu Ferrari huet Red Bull. Sou konnt de Max Verstappen sech um Enn ouni gréisser Problemer virum Sergio Perez duerchsetzen. Op déi 3. Plaz um Podium steet de George Russell op Mercedes.

De Sergio Perez op Red Bull ass nom Start an der 1. Kéier laanscht de Charles Leclerc gezunn an huet sech domat op déi 1. Plaz no fir geschafft. Op de Plazen zwee a dräi louchen no der éischter Ronn de Leclerc an de Verstappen.

An der 9. Ronn ass et dunn zum Out vum Carlos Sainz, zu dësem Zäitpunkt op der 4. Plaz, komm. De Ferrari Pilot huet säin Auto wéinst technesche Problemer mat der Brems missen ofstellen. Eng sëlleg Fuerer sinn dono wärend dem Virtual Safety Car an d'Boxe gaange fir d'Pneuen ze wiesselen. Béid Red Bull Pilote sinn awer ob der Streck bliwwen. Dëst sollt sech als dei falsch Entscheedung eraus stellen, huet de Charles Leclerc sech déi 1. Plaz nämlech esou nees zeréck erkämpft.

Kuerz dorop ass dunn awer de Worst-Case-Zenario fir de Charles Leclerc agetrueden. An der 20. Ronn huet de Fransous säin Auto missen ofstelle well säi Moto de Geescht op ginn huet. Domat si béid Ferrari Piloten aus der Course gefall.

LAP 20/51



Plumes of smoke coming out of Leclerc's car



Looks like his engine has blown. He's out! 😖#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Ub4ihbtV0m — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Profiteur vum Out vun deenen zwee Ferrari Piloten war ënnert anerem de George Russel, deen sech nom Out vum Leclerc op der 3. Plaz zeréck fonnt huet. Hannendrun war et de Pierre Gasly, deen awer net méi un den Englänner eru komm ass, fir eventuell nach em déi 3. Plaz ze kämpfen. Am Géigendeel. De Lewis Hamilton ass ëmmer méi no un de Gasly eru komm an huet hien an der Schlussphase nach iwwerholl. Un der Spëtzt huet sech och näischt méi gedoen, sou dass de Max Verstappen sech virum Sergio Perez duerchsetzt.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

D'Klassement vum FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022