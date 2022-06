Dëse Weekend war am englesche Brands Hatch an der Grafschaft Kent déi drëtt a véiert Manche vun der Nascar Whelen Euro Series.

Mat um Départ war de Gil Linster um Chevrolet Camaro mat der Nummer 56 vum Caal Racing Team. Nodeems de Gil am éischte fräien Training um Freiden nach op der Plaz 8 stoung, koum hien am zweete fräien Training op eng gutt 4. Plaz. De Samschden am Qualifying ass de Gil op di 5. Plaz gefuer.

Op der 2,488 km gekierzter Versioun vum Circuit zu Brands Hatch, déi 31 Mol muss ëmronnt ginn, huet de Mann aus Fréiseng bei der éischter Course um Samschden als éischt emol Pech gehat a Form vun engem Accrochage mat engem Géigner. Et gouf gläich zwou Safety-Car Phasen. Mat e bësse Roserei am Bauch an enger grousser Portioun Kënnen, huet de Gil no enger fulminanter Ophueljuegd säi Camaro bannen zwou Ronnen, déi nach ze fuere waren, nach op di 11. Plaz an d’Arrivée gerett. „Ech sin trotz der 11. Plaz zefridden, den Auto leeft gutt an ech bleiwe positiv fir di 4. Course um Sonnden“, sou eng Ausso vum Gil um Samschden den Owend.

Um Sonnden du bei der zweeter Course ass de Gil Linster vun der 10. Plaz gestart a war ganz séier op der déi 8. Plaz no vir komm. Eng Rei Accrochagen an eng Safety-Car Phas kuerz viru Schluss hunn dem Lëtzebuerger net an d’Kaarte gespillt an hien huet mussen ëm di 10. Plaz kämpfen a gouf op der leschter Ronn nach op di 11. Plaz zréck gehäit.

Den nächste Rendez-vous ass den 9.-10. Juli zu Vallelunga (Italien).