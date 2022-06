Zu Vilkyciai a Litauen gouf de leschte Weekend den 2. Laf vun der Autocross-EM gefuer. De Kenny Reding ass hei als beschte Lëtzebuerger de 4te ginn.

De Kenny Reding klëmmt domat am Championnat op déi 8. Plaz, dat mat 12 Punkten aus der 1. Course an elo 18 Punkten aus der zweeter Course.

Net sou gutt gelaf war et fir de Kevin Peters, deen zwëschenzäitlech als 3. an der Final ënnerwee war, ass dunn awer ausgefall an huet domat een "DNF", also "did not finish" am Schlussresultat stoen. En ass awer net mat eidelen Hänn heem gefuer.

De Kevin Peters ass elo den 2. an der EM, dat mat 54 Punkten. Leader ass hei den Däitsche Markus Wibbeler mat 65 Punkten.

Et bleiwen nach 8 Courssen ze fueren. Nächste Rendez-vous ass zu Cunewalde an Däitschland.