An eisem Formel-1-Virprogramm de leschte Sonndeg waren ënnert anerem dat d'Themen, déi mer mam fréiere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug ugeschwat hunn.

E Sonndeg war de Grousse Präis vum Aserbaidjan mat enger Victoire vum Weltmeeschter Max Verstappen op en Enn gaangen. Den Doublé fir Red Bull huet de Sergio Perez perfekt gemaach. Lo e Sonndeg ass de Grousse Präis vu Kanada zu Montreal. Bei Ferrari ass zanter e puer Grand-Prixe Sand am Motor a bei Mercedes hoppelt den Auto esou vill duerch de sougenannten "Bouncing", datt et dem Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton an de Réck schléit. An eisem Formel-1-Virprogramm de leschte Sonndeg waren ënnert anerem dat d'Themen, déi mer mam fréiere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug ugeschwat hunn.

Norbert Haug iwwer aktuell Situatioun an der F1 / Rep. Franky Hippert

Ferrari hat d'Saison staarkt ugefaangen. De Charel Leclerc war och Leader am Weltmeeschterschaftsklassement a stoung bis elo bei 6 vun 8 Courssen op der Pole Position. Lo zu Baku sinn déi zwee F1-75 mat Motorproblemer ausgefall. Zu Monte Carlo huet de Monegass bei sengem Heem-Grand-Prix seng éischte Plaze duerch eng katastrophal Boxestrategie verluer, dozou den Norbert Haug:

Jo zu Monaco kënnt dat emol vir, den Tracker, wou d'Autoen op der Streck sinn, ass zu Monaco net esou präzis. Do huet ee sech e bëssen iwwerrasche gelooss.

D'Weltmeeschter-Ecurie Mercedes deet sech och dës Saison mat deenen neie Monoplacen richteg schwéier. Fir de fréiere Motorsportchef vun der Autosmark mam Stär huet am Fong eng Erklärung, firwat de W-13 net esou geet wéi e soll:

Et hat ee wëlles, e besonnesch gutt Aerodynamikkonzept ze maachen. An ech si mer sécher, wann den Auto net esou vill Bouncing hätt, dann hätt ee vill Appui. Un de Vitessen an de séiere Kéiere gesäit een, datt den Auto do ass.

Dat neit Reglement fënnt den Norbert Haug guer net esou schlecht.

Den 69 Joer alen Däitschen huet och vill jonk Piloten ënnerstëtzt, ënnert anerem och de Michael Schumacher. De Fils, Mick, duerchlieft am Moment bei der amerikanescher Ecurie Haas, no enger Rei Sortie de Route an no 29 Courssen an der Formel 1 nach ëmmer kengem Punkt, schwiereg Zäiten:

Hie muss roueg bleiwen. Jiddweree wëll dat Bescht fir seng Ekipp. Ech géif awer ëmmer alles intern halen. Ech si mer sécher, datt de Mick d'Talent huet, an d'Punkten ze fueren.

Lo geet et den nächste Weekend no 2 Joer Paus duerch d'Pandemie nees op Montreal. Do ass e Sonndeg de Grousse Präis vu Kanada. Bei der leschter Editioun 2019 stoung de Lewis Hamilton op Mercedes ganz uewen um Podium.

An de Grousse Präis vu Kanada kënnt Dir och nees live op RTL Lëtzebuerg suivéieren. Déi Dräi Traininge sinn op RTL.lu an um RTL Play. De Qualifying e Samschdeg den Owend um 22 Auer an d'Course mam Virprogramm e Sonndeg den Owend vun 19.15 Auer u sinn dann och op Tëlee Lëtzebuerg op RTL ZWEE ze gesinn.