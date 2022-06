D'Lea Mauer an de Gary Hauser sinn de leschte Weekend déi 2. Ronn vun der GT & Prototype Challenge gefuer a konnten do virun allem Samschdes optrompen.

De Gary Hauser huet d'Streck zu Zolder scho kannt, nodeems hie schonn 2014 mam Dallara GP2 hei am Asaz war, dat am Kader vun der Boss GP. D'Lea Mauer huet d'Streck awer eréischt musse kenneléieren.

Am Qualifying konnt de Gary eng exzellent 4. Plaz erausfueren, wat eng ganz gutt Ausgangspositioun fir d'Courssen um Samschdeg a Sonndeg war.

An der 1. Course ass de Gary Hauser de Start gefuer a konnt och no enger kuerzer Safety Car Phas bis op Plaz 3 no vir fueren, éier d'Lea Mauer d'Steier vum LMP3 iwwerholl huet. Déi jonk Pilotin huet sech ganz gutt aus der Affär gezunn a konnt sech Ronn fir Ronn verbesseren. Um Enn war et eng gutt 4. Plaz am General a Plaz 1 an der Klass.

Sonndes hat ee sech eigentlech als Zil gesat, et genee sou gutt, wann net souguer besser ze maachen. Allerdéngs gouf dee Plang séier nees iwwer Bord geheit, nodeems de Gary Hauser schonn direkt an der 2. Kéier vun engem Bentley GT3 ofgeraumt gouf. Konsequenz war e Boxestopp, bei deem déi gebrache Felge, respektiv de Pneu huet musse gewiesselt ginn, an och Reparaturaarbechten un der Karosserie waren néideg. Dat huet 5 Minutte kascht... e Réckstand deen och spéider net méi konnt kompenséiert ginn, well vill Full-Course-Yellow-Ënnerbriechungen dëst onméiglech gemaach hunn. D'Lea Mauer ass op Plaz 12 iwwert d'Arrivée gefuer.

Trotz deem klenge Réckschlag, kuckt den Teambesëtzer Christian Hauser awer positiv a Richtung Zukunft, well d'Lea Mauer sech iwwert de ganze Weekend gutt weiderentwéckelt huet. Dat versprécht fir den nächste Rendez-vous, wou et dann heescht zu Assen punkten ze sammelen. Déi Course am Kader vun der GT & Prototype Challenge gëtt de Weekend vum 5.-7. August an Holland gefuer.

Virdrun ass Racing Experience dann awer scho vum 15.-17. Juli um Nürburgring nees am Asaz, wann de Sebastian Von Gartzen am Däitsche Prototype Cup un den Depart geet.

Ze erwäne bleift dann nach, dass de Gary Hauser an d'Lea Mauer net just als Team am LMP3 gutt harmonéieren, si sinn nämlech och privat eng Koppel an zanter August 2020 bestuet.