Dat huet d’Formel 1 en Donneschdeg offiziell matgedeelt.

An deem neien 10-Jores-Kontrakt tëschent der "Australian Grand Prix Corporation (AGPC)" an der Formel 1, dee vun 2025 u leeft, gouf och festgehalen, dass vun 2023 fir déi éischte kéier och d'Formel 2 an d'Formel 3 deen nämmlechte Weekend iwwer den Albert Park Circuit fueren, fir de Supporter nach méi Action ze bidden.

An dëser Saison ware 419.000 Supporter iwwert de ganzen Weekend um Albert Park Circuit, fir d'Kinneksklass vum Motorsport ze bestaunen. Dës Zuel war en absolutte Rekord fir den Australien-GP, deen zanter 1996 Deel vum F1-Kalenner ass.

Wéini de Grousse Präis vun Australien d'nächst Saison gefuer gëtt, ass nach net bekannt.