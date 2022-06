Leeft et fir Ferrari nom Baku-Fiasko besser? Oder geet d’Red-Bull-Dominanz weider?

Bienvenu au Québec! No zwee Joer Paus geet et zeréck op Montreal. Et ass den drëtte Stadcircuit hannerteneen, an och op der Île Notre-Dame ginn et hannerlëschteg Maueren, déi Feeler direkt bestrofen.

Nom Ferrari-Debakel zu Baku leie béid Red-Bull-Piloten un der Spëtzt vum WM-Klassement. Ka Ferrari seng technesch Problemer léisen? Oder ka Red Bull seng Avance weider ausbauen? A wéi vill wäerten d’Mercedes-Piloten um knubbelege Circuit Gilles Villeneuve leiden?

Suivéiert de FORMULA 1 AWS CANADIAN GRAND PRIX 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm





Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 18. Juni 2022:

Ufank vun der Emissioun: 21h55

Start vun der Qualifikatioun: 22h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 19. Juni 2022:

Ufank vun der Emissioun: 19h15

Depart vun der Course: 20h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 22h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2022



17. bis 19 Juni: FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022

Circuit Gilles-Villeneuve - Kanada



1. bis 3 Juli: FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022

Silverstone Circuit - Groussbritannien

8. bis 10 Juli: FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022

Red Bull Ring - Éisträich

22. bis 24 Juli: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022

Circuit Paul Ricard - Frankräich

29. bis 31 Juli: FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022

Hungaroring - Ungarn

26. bis 28 August: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

Autodromo Nazionale Monza - Italien

30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi