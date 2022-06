Eng Woch no Aserbaidjan an dem Doublé vu Red Bull ass de Formel-1-Zirkus elo op der anerer Säit vum Planéit.

Dëse Weekend ass, no 3 Joer Ënnerbriechung duerch d'Pandemie, nees de Grousse Präis vu Kanada zu Montreal. Déi grouss Fro ass, ob Ferrari seng Problemer an der Course mam Motor an de Grëff krut, an doduerch den Duell tëscht dem schwaarzen italienesche Päerd an dem rouden éisträicheschen Stéier nees méi intensiv gëtt.

Ferrari ass ëmmer nees staark an der Qualifikatioun, de Charles Leclerc stoung ëmmerhi bei 8 Courssen dës Saison scho 6 Mol op der éischter Plaz. An de leschte Courssen huet d'Zouverlässegkeet vum F1-75 nogelooss. De leschte Weekend zu Baku si souwuel de Monegass, wéi och de Spuenier Carlos Sainz ausgefall, dozou den RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly:

Et waren 2 verschidde Problemer. De Carlos Sainz gouf mat Hydraulikproblemer geplot. Ferrari huet matgedeelt, datt ee fir Kanada eng kuerzfristeg Léisung fonnt huet. De Charles Leclerc hat e kapitale Motorschued, de Motor wär fir weider Analysen an der Fabrick, méi wëll Ferrari eis do net verroden. Bei den Turboen ass de Monegass elo scho bei sengem drëtten a wann hien elo zu Montreal nees en neie bräicht, géif hien 10 Plazen no hanne geréckelt ginn.

Vill Piloten hunn de Grousse Präis vu Kanada duerch dat entspaante Liewensgefill zu Montreal gären. De 4,36 Kilometer laange Circuit Gilles Villeneuve ass dann awer nees usprochsvoll:

Vun der Charakteristik hier ass et änlech wéi Baku, dat heescht relativ vill lues Kéieren, riets-lénks oder lénks-riets an da séier Ligne Droiten dertëscht, dat ass grousse Stress fir d'Bremsen.

Eppes dat een d'lescht Woch zu Baku gesinn huet, wäert och dëse Weekend nees e Problem sinn:

Et ass e relativ knubbelege Circuit, well et ebe kee permanenten ass, an do maachen ech mer dann e bësse Suergen ëm de Réck vun Georges Russell a Lewis Hamilton, den zwee Mercedes-Pilote mat hirem hoppelegen Auto.

Wie steet e Sonndeg den Owend ganz uewen um Podium, déi Fro ass schwéier ze beäntwerten. Et gëtt awer aktuell sécherlech eng Tendenz, seet de Serge Pauly:

Stand elo Ferrari iwwert eng Ronn, Red Bull dann awer iwwert d'Distanz vun der ganzer Course.

2019 ass fir d'lescht zu Montreal gefuer ginn. Virun 3 Joer stoung de Sebastian Vettel op Ferrari op der Pole Position an de Lewis Hamilton op Mercedes stoung ganz uewen um Podium. D'Probabilitéit, datt dat dëse Weekend nees genee esou kéim, ass dann awer dach relativ kleng.

D'Fräi Trainingen e Freideg den Owend an e Samschdeg den Owend sinn op RTL.lu an um RTL Play ze gesinn. De Qualifying e Samschdeg den Owend um 22 Auer an de Grand Prix mam Virprogramm e Sonndeg den Owend vun 19.15 Auer u sinn dann och live op Tëlee Lëtzebuerg um RTL ZWEE.