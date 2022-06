De Monegass dierft et domadder an der Course e Sonndeg zu Montreal schwéier kréien, fir ganz no vir ze fueren.

De Ferrari-Pilot Charles Leclerc krut eng Strof vun zéng Startplazen opgebrummt, well Ferrari eng drëtt Power Unit a sengem F1-75 agebaut huet. Domadder ass de Monegass bei dësem Element vum Motor iwwert dem erlaabte Limitt a gëtt strofversat. Eigentlech war am Virfeld vum Grousse Präis vu Kanada driwwer diskutéiert ginn, ob Ferrari den Turbo eng drëtte Kéier misst am Auto vum Leclerc wiesselen. BREAKING: Charles Leclerc to receive a grid penalty following a new power unit element#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/pbXkx6xdOZ — Formula 1 (@F1) June 17, 2022 An der Course ëm den Titel ass dës Strof e weidere Réckschlag. Am WM-Klassement läit de Leclerc aktuell 34 Punkten hannert dem Leader an aktuelle Weltmeeschter Max Verstappen. E Samschdeg den Owend gëtt de Qualifying vum Grousse Präis vu Kanada gefuer an e Sonndeg den Owend ass dann d'Course. Dir kënnt live um RTL ZWEE op der Tëlee, op RTL.lu an um RTL Play mat dobäi sinn.