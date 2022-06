Den Hollänner confirméiert seng gutt Performance och a Kanada. Déi zweet Plaz ass fir de Fernando Alonso, Plaz 3 fir de Carlos Sainz op Ferrari.

De Qualifying war am Ufank vum naasse Circuit gepräägt, d'Zäite waren deementspriechend lues an d'Fuererfeld koum zimmlech duercheneen. Vill ambitionéiert Fuerer hate Krämpes, fir an den zweeten Tuer ze kommen. Ënner anerem war fir d'Ecurie Aston Martin, der Ekipp vum lëtzebuergeschen Teamchef Mike Krack, schonn nom éischte Qualifying Feierowend. De Sebastian Vettel an de Lance Stroll hu sech als 17. respektiv 18. klasséiert.

De Sergio Perez ass am Ufank vum zweete Qualifying vun der Pist ofkomm, wouduerch d'Session huet mussen ënnerbrach ginn. Am zweeten Tuer ass d'Pist méi dréchen an d'Zäite si méi séier ginn.

Am leschten Tuer vum Qualifying huet de Max Verstappen der Konkurrenz keng Chance gelooss a séchert sech mat engem Ecart vun 0,645 Sekonnen d'Pole Position. Dohannert ginn de Fernando Alonso als Zweeten an de Carlos Sainz als Drëtten an d'Course. D'Fuerer vun der Ecurie Haas gi vun der Plaz 5 a 6 an d'Course.

De Charles Leclerc an de Yuki Tsunoda starten aus der leschter Startrei, well béid Piloten fir d'Ersetze vu Bestanddeeler vum Motor strofversat goufen.

D'Course kënnt Dir e Sonndeg ab 20 Auer op RTL Zwee, op RTL.lu an op RTL Play suivéieren. De Virprogramm fänkt um 19.15 Auer un.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

