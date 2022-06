An der éischter Manche um Samschdeg zu Imola gewënnt de Bastian Buus virum Laurin Heinrich an dem Larry Ten Voorde.

Nieft dem Porsche Supercup fiert den Dylan Pereira dës Saison nach am Porsche Carrera Cup mat. De Weekend ass déi drëtt Course an dëser Competitioun zu Imola am Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

An der éischter Manche um Samschdeg war de Lëtzebuerger vun der 9. Plaz an d'Course gaangen a konnt sech um Schluss als 7. klasséieren. D'Course gëtt vum Bastian Buus virum Laurin Heinrich an dem Larry Ten Voorde gewonnen.

E Sonndeg ass déi zweet Manche zu San Marino.