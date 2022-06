An der ProAM-Wäertung huet sech de Lëtzebuerger Carlos Rivas d'Victoire geséchert.

Am Porsche Carrera Cup Däitschland stoung de Weekend déi 3. Manche vun der Saison um Programm. Nom Dylan Pereira senger 7. Plaz e Samschdeg an der 1. Course ass et e Sonndeg fir de Lëtzebuerger besser gelaf. Hie konnt sech déi 3. Plaz (+6,76 Sekonnen) um Podium sécheren. D'Plazen 1 an 2 ware fir d'Hollänner Larry Ten Voorde a Loek Hartog (+5,43 Sekonnen).

Domadder sinn déi éischt dräi Piloten aus der Startopstellung och an der nämmlechter Reiefolleg an d'Zil komm.

De Carlos Rivas huet an der ProAM-Wäertung seng zweet Victoire vum Weekend gefeiert.