De Yamaha-Pilot huet sech um Sachsenring viru sengem franséische Landsmann Johann Zarco an dem Australier Jack Miller duerchgesat.

De Fabio Quartararo huet e Sonndeg de Grousse Präis vun Däitschland um Sachsenring gewonnen a kann domadder seng Avance an der WM-Wäertung weider ausbauen. Fir hien ass et déi 11. Victoire an der MotoGP.

De Yamaha-Pilot war direkt um Start laanscht de Mann op der Pole Francesco Bagnaia gefuer an ass dunn enger souveräner Victoire entgéint gefuer. De Bagnaia hat an der 3. Ronn ze vill Risiko geholl an esou war seng Course no enger Chute eriwwer. Op de Podium hunn et nach de Johann Zarco an den Jack Miller gepackt.

Am WM-Klassement steet de Quartararo mat 172 Punkten un der Spëtzt. Den Aleix Espargaro huet der 138 an den Zarco der 111.

An der Moto2-Course gouf et een Doublé fir d'Ajo-Team. Den Augusto Fernandez huet d'Course an Däitschland dominéiert a sech souverän seng zweet Victoire an dëser Saison geséchert. An der Verfolgergrupp huet sech de Pedro Acosta duerchgesat an ass Zweete ginn. De Sam Lowes stoung nach als Drëtten um Podium.

Leader am WM-Klassement bleift den Celestino Vietti. Hien ass e Sonndeg net ukomm. Den Italiener war direkt an der éischter Kéier gefall.

Den Izan Guevara huet d'Course an der Moto3 dominéiert. D'Plazen 2 an 3 ware fir den Dennis Foggia an de Sergio Garcia. Si hu sech bis zum Schluss e ganz enken Duell geliwwert. Fir de Guevara war et no Jerez a Barcelona déi drëtt Victoire an dëser Saison.

Mat dësem Resultat huet de Guevara säi WM-Réckstand op de Garcio op siwe Punkte verkierzt. De Foggia, dee sech no zwee Ausfäll nees Punkte geséchert huet, huet als Drëtten 51 Punkte Réckstand op de Leader.

Um RTL Play fannt Dir d'Coursse vum Weekend am Replay.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 41:12.816

2 Johann Zarco Prima Pramac Racing Ducati 4.939

3 Jack Miller Ducati Lenovo Team Ducati 8.372

Moto2

1 Augusto Fernandez Kalex 39:44.019

2 Pedro Acosta Kalex 7.704

3 Sam Lowes Kalex 7.844

Moto3

1 Izan Guevara GasGas 39:14.946

2 Dennis Foggia Honda 4.853

3 Sergio Garcia GasGas 4.964

De General

MotoGP

1. Fabio Quartararo 172

2. Aleix Espargaro 138

3. Johann Zarco 111

Moto2

1. Celestino Vietti 133

2. Ai Ogura 125

3. Augusto Fernandez 121

Moto3



1. Sergio Garcia 166

2. Izan Guevara 159

3. Dennis Foggia 115