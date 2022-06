De Carlos Rivas ass den erfollegräichsten Amateurpilot am däitsche Carrera Cup. Och dëst Joer wëllt hie seng ProAm-Kategorie gewannen.

Nieft dem Dylan Pereira gëtt et en zweete Lëtzebuerger Spezialist am Porsche Carrera Cup an zwar de Carlos Rivas. Dat ass e sougenannten Gentleman-Driver. An der Woch huet hien e seriöen Job, de Weekend fiert hie Course. An dat duerchaus ganz erfollegräich. Hien huet quasi en Abonnement op d'Podiumszeremonien a konnt esou déi lescht dräi Joer d'ProAm-Championnat vun den Amateurpiloten am däitsche Carrera Cup gewannen.

Dëst Joer wëll hien natierlech de véierte ProAm-Titel hannerteneen, mä en huet neierdéngs och Ambitiounen, fir am General e Schrack no vir ze maachen. Dat ass net ouni Risiko, well am Carrera-Cup-Mëttelfeld gëtt nawell ferm geraibert. De Carlos Rivas erkläert deen neie mentale Spagat a senger Rennstrategie: "Wou ee virdrun d'Resultater gemanaged huet an eng Plaz emol esou matgeholl huet, do iwwerleet ee sech elo vläicht, ob een no vir nach eppes méi maache kann. Do muss een d'Risikobereetschaft managen, andeems een d'ProAm-Championnat awer am Hannerkapp behält."

De Carlos Rivas huet sech net nëmme wéinst senge sportleche Succèsen en Numm gemaach, mä och well hien all Saison mat engem neien opfällegen an opwännegen Design untrëtt. Nom Steve-McQueen-Hommage 2020 an dem Comic-Auto 2021 fiert hien elo mat engem rouden 911, dee sech u Motiver vun der kënschtlecher Intelligenz inspiréiert. Kee Wonner, dass dës Konschtwierker mat Spoiler ëmmer erëm vun de Fernsee-Kameraen agefaange ginn. De Carlos Rivas wëllt mat sengen "ArtCars" net nëmme sech, mä och den Zuschauer eng Freed maachen, grad elo no der Pandemie, wou erëm Zuschauer op de Circuiten an am Paddock zougelooss sinn.

Bei der leschter Course zu Imola huet de Carlos Rivas a béide Courssen d'ProAm-Kategorie gewonnen – op d'mannst op der Streck. Mä wéinst engem technesche Feeler gouf hien nodréiglech an der zweeter Course disqualifizéiert, esou dass hien och an der ProAm-Tabell op déi zweete Plaz hannert de Jan-Erik Slooten zeréckgefall ass.

Och den Dylan Pereira blouf an Italien net vu Strofe verschount. Hien huet beim Depart vun der éischter Course misste 5 Plazen no hannen. Mat vill Asaz ass hien dunn nach vun 9 op 7 no vir gefuer, wärend den Hollänner Bastian Buus gewënnt. An der zweeter Course hat den Dylan Pereira dann all Hänn voll ze dinn, fir seng drëtte Plaz ze verdeedegen. Mä et sollt duergoen: e weidere Podium fir de Lëtzebuerger, hannert den zwee Hollänner Larry Ten Voorde a Loek Hartog.

Am General vum Porsche Carrera Cup bleift den Däitsche Laurin Heinrich vir. Op Plaz 2 leie gläich op déi zwee Kontrahente Pereira an Ten Voorde. Déi nächste Course steet schonn direkt dëse Weekend zu Zandvoort um Programm.