Ob de Yuki Tsunoda d'nächst Joer och d'nächst Saison fir Alpha Tauri wäert fueren, ass nach net kloer.

D'Scuderia Alpha Tauri huet de Pierre Gasly fir déi nächst Saison confirméiert. Dat huet d'Formel 1 Ecurie am Laf vum Freideg de Moie matgedeelt. De 26 Joer alen Fransous fiert zanter 2017 fir Alpha Tauri. Hien huet bis ewell eng Victoire gefeiert, stoung a senger Karriär schonn 3 mol um Podium an huet bis ewell 325 Punkten gesammelt.

"Ech sinn elo zanter 5 Joer an dësem Team an sinn houfreg, iwwert de gemeinsame Wee, dee mir zeréckgeluecht hunn, an iwwert d'Fortschrëtter déi mir areecht hunn. Ech si frou, dass ech bei Alpha Tauri bleiwe kann. Dat neit Reglement huet eis an dësem Joer virun eng Erausfuerderung gestallt an d'Méiglechkeet, eis Entwécklung mam Team iwwert déi nächst 18 Méint ze plangen, ass eng gutt Basis fir Zukunft", esou de Pierre Gasly an enger éischter Reaktioun.

D'Zukunft vu sengem Teamkolleeg Yuki Tsunoda ass iwwerdeems nach net gekläert.