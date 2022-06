No enger spektakulärer Course wënnt den Italiener virum Marco Bezzecchi an dem Maverick Viñales. De Fabio Quartararo huet d'Course misse fréizäiteg opginn.

Virun iwwer 100.000 Spectateuren um TT Circuit Assen huet de Weltmeeschter Fabio Quartararo, Leader am WM-General, direkt um Start 3 Plaze verluer. No enger Kollisioun mam Aleix Espargaro, bis dato zweeten am WM-General, hu béid Fuerer vill Plaze verluer, konnten awer allen Zwee weiderfueren. Nodeems de Fabio Quartararo dunn awer fir zweet d'Kontroll iwwert säi Moto verluer huet, war d'Course fir de WM-Leader endgülteg eriwwer.

Un der Spëtzt huet sech net alt ze vill gedoen. De Francesco Bagnaia ass eng iwwerleeë Course gefuer a gewënnt um Enn souverän viru sengem Landsmann Marco Bezzecchi. Op déi drëtte Plaz kënnt de Maverick Viñales. Den Aleix Espargaro kënnt no sengem Crash mam Fabio Quartararo nach op déi 4. Plaz, dat, nodeems hien an der leschte Kéier nach 2 Konkurrenten iwwerhuele konnt.

Am WM-Klassement bleift de Fabio Quartararo weider a Féierung, seng Konkurrenz kënnt awer méi no.

An der Moto2-Course gouf et no der Victoire an Däitschland och an Holland zu Assen eng Victoire fir den Augusto Fernandez. Domat ass hien am General elo punktgläich mam Celestino Vietti un der Spëtzt. Op d'Plazen zwee an dräi klasséiere sech den Ai Ogur an de Jake Dixon.

D'Victoire an der Course vun der Moto3 war fir den Ayumu Sasaki. De Japaner konnt sech nëmme ganz knapps virum Izan Guevara an dem Sergio Garcia duerchsetzen. Am General bleift de Sergio Garcia a Féierung.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1. Francesco Bagnaia Ducati

2. Marco Bezzecchi Ducati +0.444

3. Maverick Viñales Aprilia +1.209

Moto2

1. Augusto Fernandez Kalex

2. Ai Ogura Kalex +0.660

3. Jake Dixon Kalex +0.725

Moto3

1. Ayumu Sasaki Husqvarna

2. Izan Guevara GASGAS +0.314

3. Sergio Garcia GASGAS +0.992

De General

MotoGP

1. Fabio Quartararo 172

2. Aleix Espargaro 151

3. Johann Zarco 144

Moto2

1. Celestino Vietti 146

2. Augusto Fernandez 146

3. Ai Ogura 145

Moto3

1. Sergio Garcia 182

2. Izan Guevara 179

3. Dennis Foggia 115