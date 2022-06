Nom Out vun e Samschdeg klasséiert sech den Dylan Pereira op der 9. Plaz. De Carlos Rivas fiert als 20. iwwert de wäisse Stréch.

Zu Zandvoort ass um Samschdeg an um Sonndeg déi véiert Manche vun der Saison gefuer ginn. Nodeems de Carlos Rivas an den Dylan Pereira d'Course e Samschdeg schonns no enger Ronn hunn missen opginn, ass et um Sonndeg fir déi zwee Lëtzebuerger besser gelaf.

Gewonne gouf d'Course vum Hollänner Larry Ten Voorde virum Buus Bastian an dem Laurin Heinrich. Domat stinn déi nämmlecht dréi Pilote wéi e Samschdeg um Podium. Den Dylan Pereira klasséiert sech op der 9. Plaz, dat mat engem Réckstand vun 8.266 Sekonnen.

Fir de Carlos Rivas, deen och dëst Joer seng ProAm-Kategorie gewanne wëll, spréngt um Enn mat engem Retard vu knappe 17 Sekonnen op den Ten Voorde eng 20. Plaz eraus, wat a senger ProAm Kategorie eng 2. Plaz bedeit.

Am WM-Klassement féiert weider de Laurin Heinrich, virum Larry Ten Voorde. No senger 9. Plaz verléiert den Dylan Pereira weider de Uschloss un d'Spëtzt, an huet elo 70 Punkte Réckstand op déi 1. Plaz.