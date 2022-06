De Finn huet domat déi 6. Manche vun der WRC Rallye-WM a Kenia gewonnen a baut säi Virsprong an der WM weider aus.

Den Toyota-Pilot Kalle Rovanperä huet um Sonndeg de Rallye Nairobi a Kenia gewonnen. No iwwer 362,62 Kilometer hat de Finn am Zil e Virsprong vun 52,8 Sekonnen op säin Team-Kolleg Elfyn Evans. Dominanz vun Toyota ënnersträichen déi drëtten Plaz vum Takamoto Katusta (+ 1:42,7 Minutten) an déi 4. Plaz vum Sebastien Ogier. Domat stinn op deenen éischten 4. Plazen jeeweils Toyota Autoen.

An der WM baut no der Victoire zu Kenia de Kalle Rovanperä säi Virsprong weider aus. De Finn huet elo e Virsprong vu 65 Punkten op den Thierry Neuville (Hyundai), deen haut op déi 5. Plaz kennt.