Bei sengem zweete Start bei dëser legendärer Course um Pikes Peak am Colorado/USA, kënnt de Steve Zimmer op déi 20. Plaz am General, dat bei 71 Starter.

Déi 100. Editioun vun der bekannter Biergcourse an Amerika wollt de Lëtzebuerger Steve Zimmer sech net entgoe loossen. Hien ass op engem Porsche 911 GT3 RS un den Depart gaangen, dat bei ganz schwierege Konditiounen. Iwwert déi ganz Streck verdeelt goufen et ëmmer nees Plazen déi komplett am Niwwel loungen oder wou et nach naass war. Deemno ass hien, grad ewéi och d'Konkurrenz, op Reenpneue gestart. D'Streck ass knapp 20 Kilometer laang an huet 156 Kéieren. Gestart gëtt op enger Héicht vun 2.862 Meter an d'Zil ass op enger Héicht vun 4.300 Meter. D'Autoen an d'Piloten hunn also och mat den Héichtemeter ze kämpfen.

© Claude Berchem

De Steve Zimmer ass um Sonndeg den Owend eiser Zäit ass als 44. gestart, dat an der Kategorie Time Attack 1. Hien ass d'Streck an 11 Minutten 26,423 Sekonnen eropgefuer a loung deen Ament op der 19. Plaz am General a Plaz 4 a senger Klass. Nodeems all d'Piloten hir Montée gefuer sinn, war just nach 1 méi séier am General wéi de Lëtzebuerger.

Deemno ass et op der 100. Editioun vum Pikes Peak International Hill Climb fir de Steve Zimmer eng exzellent 20. Plaz am General (vun 71 Starter) an eng 4. Plaz an der Klass, an där 20 Autoen ageschriwwe waren. Et kann een also definitiv vun engem gelongenen Ausfluch a Colorado/USA schwätzen.

Gewonne gouf d'Course vum Robin Shute (UK) op engem 2018er Wolf TSC-FS, dat an enger Zäit vun 10min 09,525 Sekonnen.

© Claude Berchem

Zejoert war de Steve Zimmer eng éischte Kéier beim PPIHC gestart, dat op engem Porsche Cayman GT4. Um Enn war et 2021 eng 30. Plaz am General bei 55 Starter. A senger Klass "Time Attack 1" war et déi 9. Plaz.

Deemno konnt hie sech bei sengem zweete Start däitlech verbesseren.