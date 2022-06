Beim 3. Laf vun der Autocross-Europameeschterschaft ass et um Enn an der Kategorie Buggy 1600 eng Victoire fir de Lëtzebuerger Kevin Peters.

De Weekend zu Cunewald an Däitschland hat net optimal ugefaange fir de Peters. Am Zäittraining war et just Plaz 4, dat och duerch d'Wiederkonditioune bedéngt. An den Qualifikatiounsleef ass et dunn awer besser gelaf. Eng zweet an zwou éischt Plaze, grad ewéi déi séierst Lafzäit, hu scho mol direkt 10 Punkte fir d'Meeschterschaft mat sech bruecht.

An der Halleffinall gouf et eng 2. Plaz hannert dem Styn Jaspers, wat gläichbedeitend war mat enger 3. Startpositioun fir d'Finall.

Hei huet de Kevin Peters en optimale Start erwëscht a konnt sech a Féierung setzen, déi en bis zum Schluss och net méi ofginn huet. Hie gewënnt virum Markus Wibbeler (D) an dem Thomas Christol (F).

Duerch dat gutt Resultat an Däitschland steet de Kevin Peters elo am Generalklassement vun der EM op Plaz 2 mat 89 Punkten. Leader ass de Markus Wibbeler mat 96 Punkten. Op Plaz 3 ass de Styn Jaspers mat 62 Punkten.

Schonn den nächste Weekend geet et weider mat der 4. Manche vun der EM, dat zu Nová Paka an Tschechien.