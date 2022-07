Dëse Weekend steet déi 3. Course vum Porsche Mobil1 Supercup Saison um Programm.

No der Victoire vum Dylan Pereira an der éischter Course ass hien zu Monaco als 4. iwwert d'Arrivée gefuer. Leader am WM-Klassement ass aktuell säi Konkurrent Larry Ten Voorde, deen d'lescht Joer zu Silverstone op der Pole an um Enn och ganz uewen um Podium stoung. Dat versicht den Dylan Perira natierlech ze vermeiden an den Ecart vu 6 Punkten op den Hollänner schmëlzen ze loossen.

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galleti

Programm



Qualifikatioun, op RTL.lu an um RTL Play (ouni Commentaire)



Samschdeg, 1. Juli 2022

Start vun der Qualifikatioun: 19h15

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 19h50



Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 2. Juli 2021:

Ufank vun der Emissioun: 13h00

Depart vun der Course: 13h05

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 13h50

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2022



1. bis 3 Juli: Silverstone

Silverstone Circuit - Groussbritannien

8. bis 10 Juli: Spielberg

Red Bull Ring - Éisträich

22. bis 24 Juli: Le Castellet

Circuit Paul Ricard - Frankräich

26. bis 28 August: Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: Zandvoort

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: Monza

Autodromo Nazionale Monza - Italien