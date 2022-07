4 Courssen an Zäit vu 5 Wochen, de Mount Juli ass fir de Formel-1-Zirkus richteg vollgepaakt.

Lass geet et dëse Weekend mam Grousse Präis vu Groussbritannien zu Silverstone. Déi grouss Froen, déi sech stellen, sinn, ob de Max Verstappen op Red Bull an der 10. Course vun der Saison eng 7. Kéier ganz uewen um Podium steet? Ob de Charel Leclerc op Ferrari nees un d'Leeschtunge vum Ufank vun der Saison kann uknäppen a virun allem och, ob Mercedes mat engem fermen Update nees un déi vergaangen, erfollegräich Zäiten erukënnt?

Preview Formel 1 zu Silverstone / Rep. Jeff Birsens

Op Ferrari-Säit kann een nom Grousse Präis vu Kanada, dee virun zwou Wochen zu Montreal war, duerchaus optimistesch an d'Zukunft kucken, och wann de Carlos Sainz sech hannert dem Max Verstappen mat der zweeter Plaz huet missen zefridde ginn an de Charel Leclerc aus der leschter Rei beim Depart nach 5. gouf, dozou den RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly. De Carlos Sainz schéngt lues awer sécher besser mam Ferrari eens ze ginn, dee jo e ganz spezielle Fuerstil verlaangt, en ass vir relativ stabil, en huet awer e relativ wibbelegen Hënneschten.

D'Leeschtung vu Ferrari bleift awer ganz schwéier anzeschätzen. Si hunn definitiv dee séiersten Auto, mä si sti sech awer mat hire Fiabilitéitsproblemer heiansdo selwer am Wee. Barcelona huet gewisen, datt déi séier Kéieren dem F1-75 leie kéinten. Dem Ferrari seng Stäerkt ass awer d'Traktioun an déi ass zu Silverstone manner gefrot. An zu Silverstone ass et wichteg, d'Pneuen ze geréieren an dat ass och net onbedéngt d'Stäerkt vun den Italiener.

Mercedes huet e groussen Update aus iwwer Fabrick vu Brackely, déi just 10 Kilometer vum Circuit vu Silverstone ewech läit, matbruecht. Et ass gewosst, datt fir d'Weltmeeschterecurie de Grousse Präis vu Groussbritannien mat dee Wichtegste vun der Saison ass: Et ass d'Heemcourse fir déi zwee brittesch Piloten an et ass d'Heemcourse fir d'Team, an zënter 2013 an 10 Courssen huet Mercedes nëmmen 2 Mol hei net gewonnen. Si hunn och fir dëse Grand Prix geziilt higeschafft. Den James Allison, den Technikchef ass ganz optimistesch, wa se de W13 richteg agestallt kréien, fir déi séier Kéieren, wéi Maggots a Becketts, da wär alles dran.

De Mercedes-Pilot Georges Russell ass fir säin Heem-Grand-Prix awer e bësse méi virsiichteg: Hie fäert, datt et hinne grad esou geet wéi zu Barcelona, do goufen et Fortschrëtter, awer an de séiere Kéieren, wéi et der zu Silverstone vill ginn, do huet den Auto erëm ugefaange mat hoppelen.

An dëser Phas vun der Weltmeeschterschaft ass de Max Verstappen mat Red Bull déi dominant Kombinatioun an déi dierft dëse Weekend nëmme schwéier ze klappe sinn.

D'Formel 1 kënnt Dir de ganze Weekend och nees live op RTL Lëtzebuerg suivéieren. D'Fräi Trainingen e Freideg an e Samschdeg sinn op RTL.lu an um RTL Play. E Samschdeg ass dann de Qualifying vu 15.55 Auer un an d'Course mam Virprogramm e Sonndeg vu 15.15 Auer un och live op Tëlee Lëtzebuerg op RTL ZWEE.