Fir de Ferrari-Pilot ass et déi éischt Pole Position a senger Karriär.

De Carlos Sainz start bei der 10. Course an dëser Formel-1-Saison vun der Pole Position. Dem Ferrari-Pilot ass e Samschdeg am Reen beim Qualifying zu Silverstone fir déi éischte Kéier a senger Karriär déi séierste Ronn gegléckt. Nieft him steet de Max Verstappen op Red Bull. Aus der zweeter Rei fueren de Charles Leclerc um zweete Ferrari an de Sergio Perez um zweete Red Bull fort.

De Grousse Präis vu Groussbritannien gëtt e Sonndeg um 16 Auer gefuer. Vu 15.15 Auer u kënnt Dir live op der Tëlee, op RTL.lu an um RTL Play live mat dobäi sinn.

D'Qualifikatioun war e Samschdeg zu Silverstone bei naassem Wieder. Am Q1 sinn déi zwee Aston-Martin-Piloten Sebastian Vettel a Lance Stroll erausgeflunn. Schluss war och fir déi zwee Haas-Pilote Kevin Magnussen a Mick Schumacher. An dann hat och nach den Alexander Albon mat sengem Williams nom Q1 scho Feierowend.

Am Q2 war du Schluss fir de Pierre Gasly an de Yuki Tsunoda vun Alpha Tauri, de Valtteri Bottas vun Alfa Romeo, den Daniel Ricciardo vu McLaren an den Esteban Ocon vun Alpine.

An der leschter Ronn vun der Qualifikatioun ass et dunn ëm d'Pole gaangen. An do war et bis zum Schluss ganz spannend. Déi naass Konditiounen op der Streck hunn de Piloten alles ofverlaangt. Bis zum Schluss war et ganz spannend. An esou ass d'Decisioun dann och eréischt an de leschte Sekonne gefall. An do war et de Carlos Sainz, dee mat sengem Ferrari déi séierst Ronn gefuer ass. De Weltmeeschter Max Verstappen, dee sech een Dréier wärend dem Q3 geleescht huet, ass mat sengem Red Bull op déi zweet Plaz gefuer. Aus der zweeter Rei fueren de Charles Leclerc um zweete Ferrari an de Sergio Perez um zweete Red Bull fort.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

