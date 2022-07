De Larry ten Voorde huet sech e Samschdeg am Qualifying d'Pole geséchert.

E Sonndeg gëtt zu Silverstone am Porsche Supercup déi drëtt Course vun der Saison gefuer. Vun der Pole Position start de Leader am WM-Klassement Larry ten Voorde. Den Hollänner ass e Samschdeg an der Qualifikatioun déi séiersten Zäit virum Däitsche Laurin Heinrich gefuer.

Aus der zweeter Rei starten den Harry King an de Rudy van Buren aus Holland.

Fir den Dylan Pereira ass bei naasse Wiederkonditiounen zu Silverstone just déi 5. Plaz erausgesprongen.

Fir de Lëtzebuerger gouf et bis ewell an dëser Saison eng Victoire zu Imola an eng 4. Plaz zu Monaco. Am WM-Klassement huet hien e Réckstand vu 6 Punkten op de Leader Larry ten Voorde. Mam Start aus der drëtter Rei e Sonndeg dierft et fir de Lëtzebuerger schwéier ginn, fir Punkten op de Spëtzereider guttzemaachen.

D'Course kënnt dir e Sonndeg vun 13 Auer u live um RTL ZWEE an op RTL.lu kucken.