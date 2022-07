Hannert dem Däitsche klasséiert sech de Larry ten Voorde op der 2. Plaz. Déi 3. Plaz um Podium ass fir dem Dylan Pereira säin Teamkolleeg Harry King.

E Sonndeg ass zu Silverstone am Porsche Supercup déi drëtt Course vun der Saison gefuer ginn. No enger Victoire an der éischter Course an enger 4. Plaz zu Monaco ass den Dylan Pereira zu Silverstone alt nees als 4. iwwert de wäisse Stréch gefuer.

Um Start huet de Lëtzebuerger direkt eng Plaz gutt gemaach an huet sech no der 1. Ronn op der 4. Plaz erëmfonnt. Am weidere Verlaf vun der Course ass den Dylan Pereira awer net méi laanscht säin Teamkolleeg Harry King komm a klasséiert sech no 14. Ronnen zu Silverstone deemno op der 4. Plaz.

Gewonne gouf Course vum Däitsche Laurin Heinrich, dat virum Hollänner an éischten am WM-Generalklassement Larry ten Voorde.

Den Dylan Pereira huet am General elo e Réckstand vun 12 Punkten op de Larry ten Voorde a steet op der 3. Plaz, hannert dem Laurin Heinrich, deen neien zweeten am General ass mat engem Réckstand vun 9 Punkten.

Weider geet et den nächste Weekend an Éisträich zu Spielberg.