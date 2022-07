No enger spektakulärer Schlussphas gewënnt de Carlos Sainz virum Sergio Perez an dem Lewis Hamilton. De Mick Schumacher kritt als 8. seng éischt Punkten.

No enger geckeger Course, déi direkt um Ufank fir eng Stonn no engem Crash vum Guanyu Zhou hat missen ënnerbrach ginn, feiert de Carlos Sainz a senger 150. Course seng 1. Victoire a senger Karriär. An der Schlussphas gouf et tëscht dem Sergio Perez, Charles Leclerc an dem Lewis Hamilton een Iwwerhuelmanöver nom aneren. Um Enn kënnt de Red-Bull-Pilot op Plaz zwee, virum Hamilton a Leclerc. De Max Verstappen gëtt de 7.. An och de Mick Schumacher feiert eng Première. Den Däitsche séchert sech seng éischt 2 WM-Punkten.

CONGRATULATIONS, CARLOS! 👏



We have ourselves a new race winner! And what a way to do it!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nZhmBvq4op — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

De Max Verstappen ass am Verglach zum Carlos Sainz immens gutt fort komm a konnt de Spuenier nach virun der 1. Kéier iwwerhuelen. Hannendrun sollt et allerdéngs zu engem schroe Crash kommen, bei deem d'Course dann och direkt ënnerbrach ginn ass. Involvéiert waren George Russell, Esteban Ocon, Alexander Albon Guanyu Zhou. De Chinees huet sech no enger Beréierung mam Russell iwwerschlo an ass kappiwwer mat voller Vitesse an d'Mauer geknuppt, ass dunn iwwer d'Ofspärung geflunn an hannendrun zum stoe komm. De Guanyu Zhou ass an de Medical Center bruecht ginn. Och den Alex Albon huet missen an de Medical Center goen. Béid Fuerer waren uspriechbar an hate keng äusserlech Verletzungen.

Following an incident at the start of the race Alex Albon and Zhou Guanyu have been taken to the medical centre. Both drivers are conscious and continue to be evaluated.



Further updates will be given in due course. pic.twitter.com/mUenaHpTYO — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Beim Restart sinn d'Fuerer esou fort gefuer wéi d'Resultat nom Qualifying war. De Sainz ass besser fort komm wéi beim éischte Start an et war en haarde Kampf, sech géint de Verstappen ze wieren. Och de Leclerc an de Perez hunn ëm all Meter gekämpft. No enger hektescher 1. Ronn louch de Sainz virum Verstappen, dem Leclerc an dem Perez.

An der 10. Ronn ass dem Sainz e Feeler ënnerlaf, hien ass kuerz vun der Streck ofkomm an huet seng 1. Plaz un den aktuelle Weltmeeschter op Red Bull verluer. Kuerz dorop hat de Max Verstappen mat Problemer ze kämpfen an huet seng Féierung nees missen un de Spuenier ofginn. Iwwert déi ganz Course gekuckt krut den Hollänner d'Problemer net an de Grëff a lant um Enn just op der 7. Plaz.

Nom Out vum Esteban Ocon huet kuerz viru Schluss de Safety Car misse kommen. Dono hunn d'Spectateuren eng spektakulär Schlussphas mat engem Iwwerhuelmanöver nom anere gesinn. Leclerc an Hamilton hunn eng reegelrecht Show gebueden. Un der Spëtzt ka sech de Carlos Sainz iwwert seng éischte Victoire freeën. Op d'Plazen zwee an dräi fueren de Sergio Perez op Red Bull an de Lewis Hamilton op Mercedes. Fir de Charles Leclerc bleif just Plaz 4 iwwereg.

LAP 48/52



Hamilton now wrestles P3 away from Leclerc



What a finish! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/RpXtq5wq4S — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

