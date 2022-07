Zu Silverstone hunn esouwuel Verstappen wéi Leclerc wichteg Punkte leie gelooss. Wien zitt sech beim grousse Red-Bull-Heemspill besser aus der Affär?

Zu Spielberg ginn et erëm extra Punkten ze gewannen. Fir déi zweete Kéier dës Saison steet erëm e Sprint-Weekend um Programm. Dat heescht Qualifikatioun freides, 100-km-Course samschdes an dann de Grand-Prix sonndes.

Et gëtt net nëmme méi Action op der Streck, mä et ginn och extra vill Punkte verdeelt. 2022 ginn et fir eng Sprint-Victoire 8 Bonus-Punkten. Zu Imola krut de Max Verstappen am ganze 34 Punkten (Sprint-Victoire, GP-Victoire plus séierste Ronn) - esouvill Punkte wéi nach kee virdrun op engem eenzege F1-Weekend.

Kann den Hollänner deen Exploit beim groussen Heemspill vu sengem Team widderhuelen? A wéi gutt ass d’Stëmmung bei Ferrari? No Silverstone ware béid Pilote wuel zimmlech onglécklech iwwert d’strategesch Decisioune vun der Scuderia. A confirméiert sech den Opwäerts-Trend bei Mercedes? Zu Silverstone konnt de Lewis Hamilton duerchaus ëm d’Victoire matfueren.

Suivéiert de FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Tom Hoffmann a Franky Hippert

Programm

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 8. Juli 2022:

Ufank vun der Emissioun: 16h55

Start vun der Qualifikatioun: 17h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h10

Commentaire: Tom Hoffmann a Franky Hippert

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 9. Juli 2022: 12h25 – 13h35

Commentaire: Tom Hoffmann

Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 9. Juli 2022:

Ufank vun der Emissioun: 16h10

Start vun der Qualifikatioun: 16h30

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h15

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 10. Juli 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h15

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2022



8. bis 10 Juli: FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022

Red Bull Ring - Éisträich

22. bis 24 Juli: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022

Circuit Paul Ricard - Frankräich

29. bis 31 Juli: FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022

Hungaroring - Ungarn

26. bis 28 August: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

Autodromo Nazionale Monza - Italien

30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi