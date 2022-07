Zu Silverstone huet den Dylan Pereira de Podium verpasst. Wat ass zu Spielberg dran?

Den éisträichesche F1-Circuit läit dem Dylan Pereira. Hien huet hei net nëmme säin éischte Podium am Porsche Supercup realiséiert, mä 2020 huet hien esouguer am ganze véier Courssen hei gewonnen (dräi am däitsche Carrera Cup an eng am Supercup). Och dëst Joer brauch hien en exzellent Resultat. Nodeems hie bei der leschter Course zu Silverstone de Podium verpasst huet, ass hien an der Supercup-Tabell op déi drëtte Plaz zeréckgerutscht, während säi gréisste Konkurrent Larry ten Voorde seng Avance weider ausgebaut huet.

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.



Programm



Qualifikatioun, op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 9. Juli 2022

Start vun der Qualifikatioun: 13h55

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 14h30

ouni Commentaire



Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 10. Juli 2021:

Ufank vun der Emissioun: 11h45

Depart vun der Course: 11h50

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h30

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2022

8. bis 10 Juli: Spielberg

Red Bull Ring - Éisträich

22. bis 24 Juli: Le Castellet

Circuit Paul Ricard - Frankräich

26. bis 28 August: Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: Zandvoort

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: Monza

Autodromo Nazionale Monza - Italien