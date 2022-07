Op en Neits huet Red Bull den Duell géint Ferrari fir sech entscheet.

Drëtt Sprint-Victoire fir de Max Verstappen. Den aktuelle Formel-1-Weltmeeschter huet sech e Samschdeg zu Spielberg an Éisträich d'Victoire am Sprint geséchert. Hie war vun der Pole Position gestart an ass vun do aus eng souverän Victoire erausgefuer. Hannert dem Hollänner war et awer méi spannend. D'Ferrari-Pilote Charles Leclerc a Carlos Sainz hu sech ee spannenden Duell geliwwert. Um Enn hat de Leclerc virum Sainz d'Nues vir.

E Sonndeg gëtt dann de Grousse Präis vun Éisträich gefuer. De Max Verstappen an de Charles Leclerc stinn dann do an der éischter Rei. Vu 14.15 Auer u kënnt Dir um RTL ZWEE, op RTL.lu an um RTL Play live mat dobäi sinn.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022

D'WM-Wäertung

De Kalenner vun der Saison 2022