Zënter 2018 gehéiert den "Grand-Prix de France" erëm zum F1-Kalenner. Wie ka sech dëst Joer um Circuit Paul Ricard duerchsetzen?

War d’Red-Bull-Defaite bei der leschter Course zu Spielberg en Ausrutscher, oder huet Ferrari am Moment effektiv dee séiersten Auto? Wéi grouss sinn déi technesch Problemer bei der Scuderia wierklech? An ass Mercedes – ouni Ausrutscher am Qualifying – zeideg fir déi éischte Saison-Victoire?

De Grousse Präis vu Frankräich annoncéiert sech nawell zimmlech spannend. Gefuer gëtt um Castellet tëschent Marseille an Toulon. De Circuit Paul Ricard ass bekannt fir seng opfälleg blo-rout Auslafzonen. An déi riskéieren dëst Joer eng wichteg Roll ze spillen. D’Pilote fäerten nämlech, dass et um Castellet grad ewéi zu Spielberg Verwarnungen a Strofe wéinst de sougenannten "Track Limits" reene wäert.

Suivéiert FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Andrea Galleti

Programm

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 23. Juli 2022:

Ufank vun der Emissioun: 15h55

Start vun der Qualifikatioun: 16h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 24. Juli 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h15

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2022



22. bis 24 Juli: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022

Circuit Paul Ricard - Frankräich

29. bis 31 Juli: FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022

Hungaroring - Ungarn

26. bis 28 August: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

Autodromo Nazionale Monza - Italien

30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi