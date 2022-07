No senger Spielberg-Victoire ass den Dylan Pereira erëm Leader am Supercup. Wéi leeft et um Castellet?

Et ass eng Première: déi éischte Kéier iwwerhaapt mécht de Porsche Supercup Statioun um Circuit Paul Ricard. Mat senger Start-Zil-Victoire an Éisträich huet de Lëtzebuerger Dylan Pereira d’Spëtzt an der Tabell iwwerholl. Hien huet elo zwee kleng Punkten Avance op den Däitsche Laurin Heinrich. Den Hollänner Larry ten Voorde, deen zu Spielberg vun engem Géigner ofgeschoss gouf, ass mat 13 Punkte Retard nëmmen nach Drëtten an der Meeschterschaft. Dësen Dräikampf ëm d’Féierung am Supercup versprécht.

Wie schléit sech bei der leschter Course virun der Summerpaus am beschten? Kann den Dylan Pereira a Südfrankräich seng éischte Plaz am Championnat verdeedegen?

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.



Programm



Qualifikatioun, op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 23. Juli 2022

Start vun der Qualifikatioun: 11h10

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 11h45

ouni Commentaire



Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 24. Juli 2021:

Ufank vun der Emissioun: 11h40

Depart vun der Course: 11h45

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h30

Commentaire: Serge Pauly an Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2022

22. bis 24 Juli: Le Castellet

Circuit Paul Ricard - Frankräich

26. bis 28 August: Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: Zandvoort

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: Monza

Autodromo Nazionale Monza - Italien