Kann de Charles Leclerc sech um Hungaroring fir säi Frankräich-Fuerfeeler erëmkafen? Oder kann de Max Verstappen seng Avance ausbauen?

De Charles Leclerc huet eng méiglech Victoire a Frankräich selwer verspillt: Dréier am 18. Tour! E Fuerfeeler, deen hien sech net verzeie kann: «Wann ech esou Feeler maachen, hunn ech et net verdéngt, Weltmeeschter ze ginn», esou seng Reaktioun direkt duerno. De Max Verstappen fir säin Deel huet sech net laang fléiwe gelooss, an huet seng Avance an der Tabell op 63 Punkten ausgebaut. Mä Ferrari wëllt sech nach net geschloe ginn. Et bleiwen nach 10 Courssen ze fueren, also géifen et nach 10 Méiglechkeete fir eng Ferrari-Victoire ginn, esou déi optimistesch Erwaardunge vum Teamchef Mattia Binotto. Bleift ofzewaarden, op Red Bull do matspillt... A vläicht mécht och Mercedes e Stréch duerch déi italienesch Rechnung? Suivéiert de FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022 live op RTL ZWEE, RTL.lu an RTL Play.

Commentaire: Andrea Galleti

Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 29. Juli 2022: 13h55 – 15h05

Commentaire: Andrea Galleti

Freideg, 29. Juli 2022: 16h55 – 18h05

Commentaire: Andrea Galleti

Samschdeg, 30. Juli 2022: 12h55 – 14h05

Commentaire: Andrea Galleti

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 30. Juli 2022:

Ufank vun der Emissioun: 15h55

Start vun der Qualifikatioun: 16h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 31. Juli 2022:

Ufank vun der Emissioun: 14h15

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2022



29. bis 31 Juli: FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022

Hungaroring - Ungarn

26. bis 28 August: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

2. bis 4 September: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022

Circuit Zandvoort - Holland

9. bis 11 September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

Autodromo Nazionale Monza - Italien

30. September bis 2. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022

Marina Bay Street Circuit - Singapur

7. bis 9. Oktober: FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

Suzuka International Racing Course - Japan

21. bis 23. Oktober: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022

Circuit of The Americas - USA

28. bis 30. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

11. bis 13. November: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

18. bis 20. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi